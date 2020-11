Vetado de Televisa: Tras divorcio y desheredar a sus hijos, exconductor de 'Hoy' ahora hace esto

Ciudad de México.- El actor y exconductor del programa Hoy, Alfredo Adame, ya tiene nueva carrera fuera de los reflectores luego de convertirse en uno de los personajes más polémicos del medio artístico en México.

Adame, quien formó parte de las filas de Televisa durante más de 29 años hasta que fue vetado, estuvo por un tiempo en TV Azteca y luego aseguró que prefirió cancelar sus contratos con tal de no darle pensión a su exesposa Mary Paz Banquells tras atravesar un tormentoso divorcio.

Alfredo Adame ha dado mucho de qué hablar. Primero por sus escándalos y peleas con Carlos Trejo, luego por las declaraciones de su exes Diana Golden y Susan Quintana y el hecho de que desheredó a sus hijos con Mary Paz, terminando peleado con ellos.

Ahora, el actor incursionará de nueva cuenta en la política, lo que ya había hecho en el 2018 al buscar la alcaldía de Tlalpan. El expresentador del matutino más visto de la televisión abierta asegura que iniciará campaña este año para ser alcalde.

Según un video publicado por el reportero Edén Dorantes, ya rindió protesta para integrarse al partido Redes Sociales Progresistas (RSP), cuyo objetivo es promover el deporte en la CDMX. Adame aseguró que va "muy en serio" con este cargo político.

Al ser cuestionado sobre el caso de Eleazar Gómez después de este evento, el conductor de 62 años no arremetió directamente contra el actor, sino que dejó todo a especulaciones, pese a que existen pruebas de Stephanie con golpes en el rostro.

Además, retó a la audiencia a que le paguen un millón de dólares si pueden encontrar a una mujer a la que le haya "faltado el respeto", siendo que sus exparejas han arremetido contra él e incluso una lo acusó de haberla amenazada con un arma.

Finalmente, luego del fallecimiento de la productora de Hoy Magda Rodríguez comentó que de ser cierto que solo estará unos meses Andrea, su hermana, si él podría apuntarse como candidato para producir como dijo anteriormente.

Ahorita venía oyendo en la radio que nombraron como nueva productora de 'Hoy' a Andrea Rodríguez. A mí no me lo darán nunca porque la primera condición que pongo es que a la primera que saco es a Andrea Legarreta (...) Aquí estoy yo si quieren que les suba el rating y les suene la caja registradora".

El presentador atribuye su veto en Televisa a Andrea Legarreta, con quien sostiene una fuerte rivalidad desde que trabajaron juntos en el programa.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo hace unos meses.