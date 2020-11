¿Crecerá la dinastía? Hija de 'El Potrillo' habla de una posible etapa como mamá

Ciudad de México.- La joven cantante, Camila Fernández, explicó cómo es el momento que vive en la actualidad en el ámbito personal y se pronunció con respecto a los rumores que rodearon su boda con Francisco Barba.

Durante una entrevista exclusiva para Ventaneando, la hija de Alejandro Fernández confesó que está disfrutando al máximo de su matrimonio, por lo que el convertirse en madre es un tema que no le apura de momento.

El tema de ser mamá, no sé, mira, cuando Dios quiera, yo ahorita no tengo prisa, estoy muy feliz, estoy casada, estoy feliz con mi familia y no sé, cuando Dios quiera", mencionó la artista.