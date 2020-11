¡De infarto! Cecilia Galliano alborota Instagram al modelar desde su cama a sus 39 años

Ciudad de México.- La carismática y talentosa actriz, Cecilia Galliano, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una enloquecedora fotografía en la que aparece haciendo derroche de la espectacular e inigualable belleza que la caracteriza desde siempre.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la carismática intérprete publicó la instantánea en la que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce en un ajustado y coqueto 'outfit' de otoño desde la cama, lo cual sin duda dejó encantado a más de uno.

Solía pensar que era poco sociable, porque me gusta estar sola, pero resulta que me gusta estar en paz y soy una persona muy sociable cuando estoy con personas que me traen paz", escribió la famosa.