Furioso, reconocido actor explota y exhibe "abusos" de Televisa: "Pin... sodomitas de mier..."

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido actor, José Luis Reséndez, sin filtros ha descargado su furia en contra de la noticia de TV Notas sobre que ahora es un "drogadicto", metiendo en el drama a Televisa, exhibiendo sus "abusos" y los bajos salarios de "500 pesos para que te escupan".

Reséndez en un en vivo de Instagram descargó la indignación y furia por las mentiras difundidas por una "pin... empresa dirigida por puro sodomita de mier..., sin principios", asegurando que no estaba loco ni tampoco metido en drogas, sino que se había hartado de los "abusos" en la empresa dónde comenzó su carrera, Televisa, asegurando que no era un egocéntrico.

El actor tacho de "asquerosa y mugrosa" a la revista, señalando que la gente que la leía no tenía visión y creía que el dinero lo era todo, pero que para él solo importaba el bienestar de su familia y había aprendido que todo lo material es pasajero y nada se compara a ser humilde y servirle a Dios y gracias a eso, su esfuerzo y talento se hizo de un nombre.

Tras esto metió a Televisa en el problema y dijo que no le daban un buen sueldo y se justificaban diciéndole que le daban la oportunidad de hacerse de un nombre, algo que a él le enfurecía pues deberían de pagarle su talento y no esperar que se "prostituyera" como muchas actrices y actores protagonistas que por fama y dinero hacían cualquier cosa.

He trabajado muchísimo para ganar mi éxito, puro pin.. esfuerzo, puro tragar mie... porque en esa empresa cuando yo entré me dijeron que tenía que tragar mie... porque me iban a dar una oportunidad, no con salario, ellos me pagaban con la oportunidad que me estaban dando y ya lo que hiciera con mi fama era mi pedo.... Pin... pu... a mí paguen mi talento", expresó.