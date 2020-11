Golpe a Gustavo Adolfo Infante: Tras despido, conductor 'desenmascara' a 'DPM' al revelar esto

Ciudad de México.- El conductor Michelle Ruvalcaba, quien fue despedido de forma repentina del programa de espectáculos de Imagen TV, De Primera Mano, lanzó otra fuerte indirecta al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

En una de sus transmisiones en vivo, el presentador habló del presunto despido de Arturo Carmona del programa Hoy, luego de que Álex Kaffie difundiera la noticia desde el matutino Aquí Contigo de El Heraldo, donde trabajan juntos.

Lee también: Desde la cárcel, actriz de Televisa hace fuerte súplica en 'VLA' tras 12 años desaparecida

Mientras el regiomontano explicaba que la decisión había sido tomada por los supuestos malos resultados que obtuvo en un focus group hecho en Televisa, seguidores se preguntaban en qué consiste esta encuesta y le pidieron explicarlo.

El focus group... empresas le pagan a otra o dentro de sus mismas áreas de mercadotecnia tienen a gente especializada que salen a la calle a hacer sondeos sobre si la gente le está gustando tal programa, qué conductores sí y cuáles no. Con estas encuestas se mide qué está jalando y que no en la producción", explicó.

Fue ahí que Ruvalcaba reveló que en el programa donde estaba en Imagen junto a Mónica Noguera y Gustavo Adolfo, se hacían muy seguido y agradeció al público porque siempre salía con buenos resultados.

Aquí en 'De Primera Mano' se hacían muy seguido y quiero darles las gracias querido público porque siempre salía que yo era el más alto en estos 'focus group', nos compartían los resultados y no saben lo maravillado que estaba yo con esto".

Podría interesarte: Tras hundirse en drogas y cirugías, actriz de Televisa lo perdió todo; dejó la fama y así vive ahora

Finalmente, comentó que esto no le parecía a muchos en el programa, pero que él siempre fue muy querido, a diferencia de otros integrantes.

Yo siempre era el más alto, con mucha humildad lo digo y no es porque hiciera magia sino porque ustedes eran los que escogían. Ya saben, a algunos no les gustaban estas respuestas, a otros sí y bueno... siempre me vi como privilegiado y predilecto por parte de ustedes".