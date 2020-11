Julián Gil revela si tendría un hijo con Valeria Marín, su novia 21 años menor

Ciudad de México.- Hace unos meses, el actor argentino, Julián Gil, pensó en realizarse la vasectomía para ponerle fin a su descendencia con tres hijos de detrás.

Sin embargo, el amor tocó su puerta una vez más cuando inició una relación sentimental con la conductora mexicana, Valeria Marín, y comenzó a meditar la opción de tener un hijo con ella.

¿Y si me vuelvo a enamorar? Quiero una familia, quiero tener un niño … Imagínate que esté operado, no me lo perdonaría.”

No está en mis planes , pero si Dios así lo desea, si está en el destino y toca, pues toca . A mí me encantaría, yo soy feliz con los niños."

Además, Julián Gil confesó que se encuentra profundamente enamorado de la periodista de deportes, detallando que Valeria llegó a su vida para quedarse tras su rompimiento con Marjorie de Sousa.

Pensé que no me iba a volver a enamorar. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Valeria, y una de esas, yo creo la más importante, es que me da la esperanza de que uno todavía tiene que seguir creyendo en el amor independientemente de lo que te pase. Es impresionante la paz que me da", concluyó el famoso.