La actriz Jennifer Lopez habla sobre lo que reflexionó durante este 2020

Estados Unidos.- Durante la ceremonia de los E! People’s Choice Awards, la cantante y actriz Jennifer Lopez, se tomó un momento para hablar de lo que para ella ha sido este año.

E incluso hizo mención sobre lo que verdaderamente importa y como este 2020 logró ser una año "nivelador" luego de todos los sucesos ocurridos durante este.

Lee también: Desde la cárcel, actriz de Televisa hace fuerte súplica en 'VLA' tras 12 años desaparecida

Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio, ser nominados para aquel premio, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba, lo que no y para mí, subrayó lo que más importa, las personas".

View this post on Instagram

Así mismo, la artista habló sobre la importancia de apoyarse unos a otros y ser amables con las demás personas, pues eso suele motivar a muchos a salir adelante.

Ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese toque humano y me doy cuenta de que es por lo que lucho en todo lo que hago, para llegar a la gente, para alcanzar a la gente... Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante".

También, Jennifer habló sobre lo importante que es para ella representar a la cultura latina, puesto que esa noche se llevó el premio People's Icon Award por sus aportes a la comunidad latina y su influencia en la industria.

Como latina y como mujer, a veces tenemos que trabajar el doble para tener la oportunidad. A veces, mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosas a la gente que me rodeaba, la gente diría que eres una bailarina, no puedes ser una actriz. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo".