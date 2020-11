"No tenía ni para comer": Conductora de TV Azteca confiesa "violencia" por parte de Lupita Jones

Ciudad de México.- Sofía Aragón, la guapa reina de belleza de México y conductora de TV Azteca, ha decidido romper el silencio y ha confesado que vivió "violencia simbólica" por parte de Lupita Jones durante su preparación para Miss Universo 2019 y la falta de apoyo económico de esta, por lo que llegó un momento en el que no tuvo ni "para comer".

Aragón a un año de esta experiencia en la que quedó en segundo lugar, señaló que tras los rumores y los cuestionamientos de esa etapa de su vida confesó que ha decidido contarlo todo, algo que no había hecho para ser "amable" y porque no le gustan los conflictos.

La violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, expresó Aragón.

Sofía en el 2019 llegó a Mexicana Universal para representar a Jalisco pese a no haber ganado en su entidad debido a que estaba reemplazando a la ganadora Dorothy Sutherland que no se presentó a los llamados, logrando ganar la corona y entrar a Miss Universo para representar a México, etapa que al parecer fue todo un infierno para ella, ya que tuvo que mudarse y vivir de sus ahorros de toda la vida, mismos que agotó, ya que Jones le dijo que no había dinero para solventar sus gastos los seis meses de su preparación.

Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación", contó Sofía.

Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco', tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’", agregó la conductora.

Incluso reveló que en esos seis meses no pudo acudir a las visitas regulares al ginecólogo para tratar su endometriosis, una enfermedad que se produce cuando el tejido que recubre el interior del útero crece en el exterior de este, ya que la organización tampoco costeó dichos gastos, uno de los síntomas es sangrado y un intenso dolor, por lo que al ya no tener dinero y esta afección que la afecta de toda la vida le suplicó a Lupita por ayuda: "Le decía a Lupita, 'por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué', y me decía, 'Sorry, no hay'".

Por fortuna tras atravesar tal infierno se le "abrieron las nubes en un huracán" al recibir la llamada de TV Azteca para hacer las Mañanitas a la Virgen y después ofrecerle un contrato como conductora en enero de este 2020, lo que le dijo a Jones ese mismo día en medio de su euforia, a lo que ella respondió con silencio total y bloqueándola de toda red social.

En enero, me dice TV Azteca, queremos firmar contigo. Y yo estaba feliz, porque además mi sueño siempre ha sido el tema de la conducción, el tema de la actuación. Y le dije a Lupita muy emocionada. [...] Le dije ese día, las personas pueden hablar por mí pero, el trato ni siquiera era lindo, porque yo hablé con ella directo y le dije, 'Qué crees me están dando esta gran oportunidad, me están dando la oportunidad de ser conductora porque por ahí estaba el rumor de La Voz, y estaban otros eventos especiales. [...] Aún así, ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó y tengo desde enero sin saber nada de ella", finalizó.

Fuente: Infobae