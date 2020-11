Poncho De Nigris revela que se arrepiente de haber hecho famosa a su madre en redes

Ciudad de México.- Recientemente el actor Poncho De Nigris reveló que está totalmente arrepentido de haber hecho que su madre, Leticia Guajardo se convirtiera en toda una celebridad en redes sociales.

El principal motivo de esto es porque Leticia habló en contra de Marcela Mistral y así mismo de que asegurara que por culpa de ella se había alejado de su hijo y de sus nietos, pues supuestamente tiene al actor "embrujado".

Así mismo, Poncho comentó estar bastante molesto al inicio, porque su madre hablaba públicamente de su familia, pero comentó que después lo utilizó como estrategia publicitaria y que a pesar de estar enojados, seguirán cuidando de ella.

Al principio sí me enojé un poco de que mi mamá estaba hablando públicamente de mi esposa o de nosotros, habla de mi papá, de mi hermana que vive con ella, no sé si de repente en los picos altos de dopamina, no sé de qué sea, de depresión o algo, hable, la amamos con todo nuestro corazón y la vamos a seguir cuidando, vamos a estar al pendiente, pero si molesta que sea tu mamá y hable de sus hijos y de cosas personales”.