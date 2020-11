"Si no quiere saber de mí, menos yo de ella": Andrés García habla del distanciamiento de su hija

Ciudad de México.- El famoso actor, Andrés García, recientemente sorprendió al dar la noticia sobre su testamento, pues dejó ver que dentro de el se consideran a sus dos hijos, a su esposa e incluso al actor y empresario Roberto Palazuelos.

Sin embargo, sorprendió aun más que su hija, Andrea García, no figuró dentro de los herederos, en su entrevista para Suelta la Sopa, el artista contó porque decidió que esto fuese así, señalando que tiene mucho sin saber de ella.

Desde hace 20 años no sé dónde está Andrea García, Andrea, ni su mamá sabe donde está, desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es la sanguínea, si no se acerca, que le vaya bien", dijo el actor.