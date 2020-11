Tachan a Lorenzo Méndez de violento y revelan que golpeó a Chiquis: "Estaba borracho y drogado"

Ciudad de México.- Luego de la polémica separación entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, ahora salió a la luz la verdadera razón por la que habrían decidido divorciarse y es que el cantante de banda fue tachado de violento y golpeador.

El portal de la revista TVNotas difundió el relato de un supuesto amigo de la pareja que dio escalofriantes detalles de lo que vivió la hija de la fallecido Jenni Rivera al lado del exvocalista de La Original Banda Limón.

Según la fuente, Lorenzo habría tenido una recaída en las drogas y el alcohol, que detonó su carácter explosivo y llegó irsele a los golpes a su aún esposa, con quien contrajo nupcias en julio de 2019.

De los insultos Lorenzo pasó a los jalones y los empujones, además, en una ocasión él se atrevió a ponerle una mano encima a ella", comentó el informante.

Se mencionó que Chiquis reclamó a Lorenzo por sus vicios, lo que lo hizo enojar bastante y terminó en golpes; además se detalló que la cantante no se dejó y le regresó la agresión a su esposo.

El pleito fue porque ella estaba harta de que él no hiciera nada por mejorar y, sobre todo, por dejar sus adicciones, eso no le gustó a él, y como estaba borracho y drogado, le dio una cachetada y se le fue a los golpes", añadió.

La hija de la 'Diva de la Banda' no habría denunciado a Lorenzo para no provocar un escándalo mediático además de que su suegra, doña Paula, le pidió que no lo hiciera público pues la carrera del cantante llegaría a su fin.

Hasta el momento ni Chiquis ni Lorenzo han confirmado la versión de TVNotas sobre su separación, por lo que solo se trata de una especulación.

Fuente: TVNotas