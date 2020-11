"Todo está bien, mientras no pierda la voz": Carlos Cuevas teme a las secuelas del Covid-19

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha afectado enormemente a la salud de muchos, pues millones han muerto a causa de la enfermedad viral, y el medio del espectáculo no ha salido exento de esto.

Sin embargo, también hay quienes han logrado salir victoriosos de la enfermedad viral, tal como lo contó el cantante, Carlos Cuevas, quien luego de padecer el coronavirus dice que aun enfrenta algunas secuelas.

Ayer ya me dieron de alta de Covid-19, estuve casi un mes fuera de circulación, pero mírame, ya estoy sano, gracias a Dios", dijo.

Mira son tres meses, donde se van presentando síntomas y todo eso, mientras no se me vaya la voz, ya con eso, soy bendito, entonces vamos a ver que pasa, si me dio muy fuerte pero ya la libramos", añadió.