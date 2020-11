Tristan Thompson se disculpa con Kris Jenner por haber engañado a su hija Khloé Kardashian

Estados Unidos.- Fue durante 2019 cuando la familia Kardashian atravesó un terrible drama, pues Khloé Kardashian descubrió que su pareja y padre de su hija, el basquetbolista Tristan Thompson, le había sido infiel con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, que en ese entonces tenía 21 años.

Pero, en los últimos meses se ha visto a la expareja pasar demasiado tiempo juntos, tanto que incluso se especuló que habían regresado, aunque poco después Khloé desmintió los rumores y afirmó que era por el bien de su hija. Así mismo, mencionó que está decidida a no volver con el a pesar de su insistencia.

Te podría interesar: Desde la cárcel, actriz de Televisa hace fuerte súplica en 'VLA' tras 12 años desaparecida

Incluso, el interés de Thompson por poder recuperar a la madre de su hija se mostró en el mas reciente episodio del reality show de la familia, donde tuvo una intensa conversación con su exsuegra Kris Jenner, donde además de admitir que engañó a Khloé dos veces, también se disculpó por todo el daño que provocó.

Cuando la lastimé con todas las acciones que hice, realmente me afectó mucho, por lo mucho que la decepcioné y por nuestra relación...Me veías como un hijo, así que esa parte fue realmente triste".

Lee también: Tras hundirse en drogas y cirugías, actriz de Televisa lo perdió todo; dejó la fama y así vive ahora

Por su parte, Kris admitió que la lastimó tanto a ella como a su hija y neta, así mismo como todos los miembros del clan y que ahora esperaba que todos sean felices como familia.

Bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz y queremos que tú seas feliz y queremos que sean feliz como familia y queremos que True sea feliz".

Sin embargo, a pesar de eso, Khloé está completamente decidida en no volver con Tristan, puesto que ya no confía en él por todo lo que pasó, e incluso aseguró que aún lo amaba pero ya no estaba enamorada de él.

Fuentes: La Botana e Instagram @khloekardashian