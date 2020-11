¿Adiós Cynthia? Destrozado y al borde del llanto, Carlos Rivera da triste noticia en vivo

Ciudad de México.- Carlos Rivera realizó un video para confirmar que no podrá participar como presentador de los Latin Grammy junto a las actrices Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras luego de que un miembro de su staff diera positivo a Covid-19.

En las imágenes difundidas a través de su cuenta de Instagram, el exacadémico, quien también participa en el programa de Televisa ¿Quién es la máscara? informó:

Lee también: Sin dinero: Tras fama en TV Azteca, actriz de Televisa pide limosna y vende su ropa para sobrevivir

Aquí con una noticia que me llena de mucha tristeza, desafortunadamente ayer dio positivo a Covid una persona muy, muy cercana de mi equipo, y como saben, hemos tratado de ser lo más responsables posibles… a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza, y a todo el equipo que nos rodea…".

Acto seguido y visiblemente afectado por esta situación, Rivera agregó:

Me da mucha tristeza no poder estar, pero por supuesto, lo más importante es cuidarnos… y cuidar a los demás, y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y debo seguir los protocolos que se requieren".