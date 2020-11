Al borde del llanto, Andrea Escalona revela que volvió a abrazar a Magda Rodríguez: "La vi de nuevo"

Ciudad de México.- Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, recientemente tuvo una entrevista con Luz María Doria, con quién al borde del llanto se sincero sobre su salud tras dar positivo al Covid-19 y ha recordado los últimos momentos que pasó con Magda Rodríguez después de su fallecimiento.

Escalona nuevamente dijo que volvió a ver a su madre y reiteró que pese haber perdido el olfato a causa de su contagio de coronavirus, cuándo realizó una terapia de los ángeles para comunicarse con ella, la pudo ver, darle un último abrazo y hasta pudo oler su aroma y una vez que terminó señaló que por obra divina nuevamente recupero dicho sentido.

Yo tengo mamitis y no tengo problemas en reconocerlo y yo por eso sigo con mi terapia de los ángeles, porque quiero seguir viéndola y olerla, de hecho ya pude verla de nuevo en un campo y me dio un fuerte abrazo como los que siempre daba, con todo y pierna, pude olerla y una vez acabo la sesión pude seguir oliendo, me sano", relató Escalona resistiendo las lágrimas.

Aclaró que el no poder oler fue el único síntoma que ella tuvo y que actualmente se encuentra en perfecto estado de salud, agradeciendo sorpresivamente a Dios que le mandara el virus, pues ella planeaba distraerse con el trabajo y no sentir el dolor, pero que él le dijo "no, tienes que sentirlo y liberarlo".

