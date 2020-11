Desde TV Azteca, Chapoy 'hunde' a Gustavo Adolfo Infante y lo humilla de esta forma

Ciudad de México.- Ventaneando logró 'aplastar' a la competencia en Imagen TV y superó el rating del programa de espectáculos De Primera Mano, conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

El legendario programa de TV Azteca, en el cual Pati Chapoy es conductora titular, registró casi el doble de televidentes del registrado por la emisión de Imagen Televisión.

Mientras que Ventaneando, conducido por Pati, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Monica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez alcanzó a 800 mil televidentes, su competencia conducida por Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón registró 404 mil personas sintonizadas.

Así lo anunció el director de la revista de espectáculos TVyNovelas, Gil Barrera, quien destacó que el programa del Ajusco que lleva más de 24 años al aire logró dar un sorprendente "brinco en audiencia".

Esto representa un duro golpe para el periodista Gustavo Adolfo, quien además de estar envuelto en la polémica y de ser duramente criticado durante las últimas semanas, no sostiene una buena relación con la jefa de espectáculos de Azteca, Pati Chapoy.

Cabe recordar que ambas emisiones han tenido enfrentamientos al aire en el pasado, sobre todo cuando se trata de conseguir exclusivas en el medio. Gustavo y Pati trabajaron juntos en Televisa de 1985 a 1991, aunque posteriormente ambos fueron despedidos y la conductora se incorporó a TV Azteca.

Gustavo, por su parte, estuvo en distintas empresas hasta que en años recientes se estableció en Imagen. En el pasado, Gustavo ha sido contundente al revelar que no se llevan bien e incluso ha comentado que Chapoy "hacía brujería".

La respeto como periodista ejecutiva, no como periodista. Es muy carente de muchas cosas, no es buena para la entrevista, son varias cosas, pero total que no nos caemos bien", dijo Gustavo.