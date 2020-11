Diego di Marco sale en defensa de Lupita Jones y habla de su experiencia con Sofía Aragón

Ciudad de México.- En días recientes, la famosa exMiss Universo, Lupita Jones, se ha encontrado en el ojo del huracán, luego de que fuese señalada de cometer violencia simbólica por Sofía Aragón, durante su preparación para el certamen de belleza en 2019.

Aunque después del escándalo, se han armado una ola de dimes y diretes por conocer la verdad sobre el tema, es el conductor de televisión, Diego di Marco, quien ha salido recientemente en defensa de Lupita, asegurando que ella es buena persona.

Yo he trabajado por muchos años con Lupita, ha sido mi socia, sacamos algunos libros, he tenido las mejores experiencias, gratas con todas las niñas, creo que estuve 10, 12 años no recuerdo, no se que está pasando la verdad, no me he enterado mucho".