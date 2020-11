Eugenio Derbez comparte en redes como se enteró de que ganó su primer premio Emmy

Estados Unidos.- Desde hace bastantes años que Eugenio Derebez se convirtió en uno de los famosos más reconocidos de México, pues el artista ha sabido crear su propio legado y mantenerse relevante en el mundo del espectáculo

Y recientemente, el actor demostró eso, al hacerse acreedor de su primer premio Emmy en Español por su programa LOL: Last One Laughing, el cual está disponible en la plataforma de streaming de Amazon Prime. pero, cuando él mismo se enteró de la noticia, aparentemente no era un buen momento para para poder celebrar.

Esto se debe a que Derbez estaba en medio de una consulta con el dentista, mientras está recostado sobre una camilla con un retenedor en la boca, cosa que no le permitía ni hablar, sin embargo, el artista se tomó el momento con bastante humor e incluso lo compartió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que ganaste tu primer Emmy? Pues...".

Tras el logro de este suceso, sus fanáticos e inclusive otras personas importantes del medio, no tardaron en manifestarse para mandar sus felicitaciones y desearle mucho más éxitos a Eugenio, quien se ha convertido en un claro representante de México en la industria de entretenimiento de Estados Unidos.

Fuentes: Infobae e Instagram ederbez