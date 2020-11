Golpe a TV Azteca: Tras 'despido', coach de 'La Voz' hace esto en Televisa y lo destrozan

Ciudad de México.- Luego de que se reportara que ya no había sido requerido para la próxima edición de La Voz de TV Azteca, Christian Nodal apareció en Televisa junto a Ángela Aguilar para promocionar su nuevo sencillo ¿Cómo quieres?.

En entrevista con la conductora Cynthia Urías para el matutino Cuéntamelo Ya!, el excoach del reality musical y la hija de Pepe Aguilar hablaron sobre la colaboración por videollamada. Sin embargo, usuarios no perdonaron la actitud de Christian, a quien criticaron duramente en los comentarios por su falta de participación.

Lee también: Sin dinero: Tras fama en TV Azteca, actriz de Televisa pide limosna y vende su ropa para sobrevivir

Ángela empezó contando cómo surgió la colaboración desde su casa en Zacatecas:

Christian me mandó mensaje y me dijo que quería grabar algo para su disco junto a mí. Le pidió permiso a mi papá, escribió la canción y quedó una canción muy padre".

Christian, por su parte, dijo:

Podría interesarte: Adiós Chapoy: Tras 24 años en TV Azteca, Pedro Sola cambia 'Ventaneando' por 'Sale el Sol'

Ángela confesó que no grabaron el video juntos, pues ella lo grabó en Zacatecas y él en Ciudad de México.

Finalmente, la conductora les preguntó que si a quién le dedicarían la canción. Christian dejó de lado a su novia Belinda y contestó que a sus fans, sin embargo, Ángela tuvo una respuesta distinta:

A todos porque no he salido con nadie así que a todos se la dedico (...) Hay personas que me han escrito pero no... yo estoy muy enfocada... soy una persona muy privada y jamás diré si tengo algo y ahorita no tengo nada".