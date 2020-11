Kristal Silva escandaliza a todo TV Azteca al confesar esto a Cynthia Rodríguez en 'VLA'

Ciudad de México.- Recientemente la famosa conductora, Kristal Silva, ha dejado escandalizada a su reconocida compañera y exacadémica, Cynthia Rodríguez, junto a todo TV Azteca al revelar este secreto sin tapujos en los foros de Venga la Alegría.

Yo nunca nunca me he tomado fotos sin ropa", dijo Cynthia. "Ay, yo sí", replicó Kristal mientras que su compañera gritaba escandalizada por lo que aclaró que: "Pero nunca las he enviado", tranquilizando a Rodríguez.

Tras esta atrevida confesión que dejo impactada a su compañera que aseguró nunca lo ha hecho y menos mandarla, dio su opinión respecto al porque jamás lo ha hecho, provocando la risa de Silva.

Yo nunca lo he hecho, no sé, como que pienso: '¿Qué va a decir Dios?', y pues no", ante esta respuesta Kristal rompió en carcajadas. "Ay no, no manches que dices eso", expresó entre risas.