Laura G aún convive con sus hijos tras dar positivo a la prueba de Covid-19

Ciudad de México.- Hace poco se reveló que Laura G, la famosa conductora de Venga la Alegría, resultó contagiada de Covid-19, cosa que descubrió luego de hacerse la prueba y descubrir que dio positivo.

Por tal motivo, ahora se conoce que estará ausente durante dos semanas en el programa matutino. Por medio de una transmisión en vivo, respondió a sus seguidores sobre su estado actual, confirmando que es asintomática.

Al saber que tiene que estar aislada para evitar el contagio a los demás, los fans la cuestionaron sobre su familia, pues han visto que sigue conviviendo con sus hijos y su esposo.

Cada quien lleva este proceso de una forma diferente, yo estoy haciendo caso a mis doctores, pues estoy aislada del mundo, no de mi familia, estamos los cuatro juntos, trato de traer cubrebocas obviamente cuando estoy con mis niños, pero bueno, yo tengo que asumir que ellos también están positivos, Nazareno salió negativo".

Laura comentó, que ella y su familia vivirán de esta manera durante 15 días, aislándose de todos, pues le es imposible dejar de lado a su marido e hijos.

Uno mi casa no me da para estar aislada en un cuarto, dos no tengo personal de limpieza, alguien que atienda a mis hijos, los atendemos mi esposo y yo, entonces, ni modo que mis hijos se hagan de comer solos, están chiquitines y bueno así está la situación".