"No era el momento de que me fuera": Arturo Carmona revela si se quedará de planta en 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace algunos meses, sorprendió que el galán de telenovelas, Arturo Carmona, sería el nuevo conductor en el programa matutino, Hoy, pues se supo que suplantaría la ausencia momentánea de Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Según contó Carmona en pasadas ocasiones, el llegaría al show y tendría una estadía de solo tres meses, pues según ese había sido el acuerdo que realizó con la fallecida productora, Magda Rodríguez.

No obstante, dicho plazo ya se cumplió y el actor sorprendió al mostrarse de nueva cuenta en la reciente emisión del programa matutino de Televisa, en su reciente encuentro con los medios, explicó a que se debía todo esto.

Luego una serie de complicaciones, que varios compañeros tienen Covid, entonces no era el momento de irme, no era el momento de que yo me fuera, sin embargo, ya había cumplido mi siclo como había quedado con Magda, entonces me pidieron que me quedara en lo que todo se estabiliza", dijo Carmona.