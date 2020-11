Rey Grupero revela que no ha visitado a Cynthia Klitbo por su fobia a volar en avión

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz la relación entre el influencer, Rey Grupero y la actriz, Cynthia Klitbo, la pareja de famosos derrochó miel por su amor en todos los medios, no obstante, tuvieron que detenerse.

Todo debido a que la artista obtuvo un papel para una serie, la cual tiene filmaciones en Perú y tuvo que mudarse temporalmente a aquel país, mientras que su novio, al no tener pasaporte, se quedó esperándola en México.

En su reciente entrevista con la prensa, Rey Grupero fue cuestionado sobre el porque no se decide de ir a visitar a su amada, pues el trámite de su pasaporte podría ser rápido, no obstante, la celebridad de Internet comentó que tiene otro motivo por el que no se va.

Soy muy desidioso y pierdo muy fácil las cosas, me dicen 'oye no digas que no tienes pasaporte', lo perdí we, es todo un rollo y soy muy desidioso, aparte me dan mucho miedo los aviones, es algo por lo que me he frenado en mi carrera".