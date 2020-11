Sofía Castro revela que ha sufrido bastante con los síntomas de Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro, mediante sus redes sociales habló de los síntomas que sufrió tras dar positivo a Covid-19, aunque cabe mencionar que en ningún momento ocupó de hospitalización.

Y es que los síntomas nunca la dejaron en paz, mientras se encontraba en aislamiento, al contar con mucho dolor de cabeza, nauseas, además de la falta de apetito.

Podría interesarte: Sin dinero: Tras fama en TV Azteca, actriz de Televisa pide limosna y vende su ropa para sobrevivir

Sí estuve un poco malita, me dio temperatura, me dio no podía comer mucho, la sensación de no poder respirar, la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto", contó.

Tras días de incertidumbre, la sobrina de Verónica Castro al fin pudo salir adelante, por lo que ahora presume de estar en mejor forma, a pesar de los estragos que continúan.

Lee también: Adiós Chapoy: Tras 24 años en TV Azteca, Pedro Sola cambia 'Ventaneando' por 'Sale el Sol'

Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal he comido pura fruta, semillas, legumbres, arroz y nada de proteína animal he podido comer. Me empezó a doler muchísimo las articulaciones y esa sensación de no poder respirar fue muy fea… Y no se por qué, esos tres días, fueron esos síntomas… y el domingo, ya después de dos o tres días con la enfermedad, (me quedé) sin olfato y sin gusto", compartió.