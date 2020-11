Tras dejar 'Survivor', Curvy presume tremenda delgadez y enamora a TV Azteca: "Dios santo"

Ciudad de México.- La noche de ayer martes 17 de noviembre la guapa conductora y modelo, Zelma Cherem, quien es mejor conocida como Curvy, una vez más provocó los suspiros de miles de usuarios de redes sociales al publicar una nueva fotografía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante del programa Venga la Alegría de nueva cuenta presumió lo delgada y esbelta que luce tras bajar varios kilos mientras participaba en el reality Survivor México.

Curvy compartió una encantadora selfie hace algunas horas en las que aparece derrochando belleza desde los camerinos de TV Azteca y provocó furor al lucir un vestido blanco con estampado negro, el cabello sujeto en una apretada coleta de caballo y los labios pintados de rojo.

A mí eso del no sé no me va... Conmigo es sí o no, porque eso del agua tibia nomás no", escribió.