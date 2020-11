Tras 'salir' de TV Azteca, Pedro Sola revela esto de Pati Chapoy: "Una vergüenza"

Ciudad de México.- Pedro Sola sorprendió a los televidentes al aparecer en un programa matutino de la competencia y hacer declaraciones sobre Pati Chapoy y algunas experiencias en la televisión tras estar fuera de Ventaneando.

Pedro Sola es uno de los conductores de la emisión del vespertino de TV Azteca que más se ha ganado el cariño del público y que esta vez hizo reaccionar a sus fans al hablar sobre algunas situaciones que vivió al lado de Chapoy y momentos que marcaron su vida de manera controversial.

Los conductores del programa Sale el Sol hablaron sobre las vivencias que tenían al lado de Pedrito, por lo que le preguntaron sobre su "ingrediente secreto para que la gente lo quisiera tanto".

No hay ingrediente secreto. Yo soy como soy desde toda la vida. Ahora tengo a mi público por la televisión, pero siempre he sido así porque siempre he sido feliz porque ve la vida como tiene que ser".