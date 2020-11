Ximena Navarrete se suma a la polémica de Sofía Aragón y manda este 'recadito' ¿a Lupita Jones?

Ciudad de México.- Ximena Navarrete, la guapa actriz y ganadora de Miss Universo 2010, a través de sus redes sociales se ha sumado a la polémica que se ha generado entorno a las declaraciones en contra de Lupita Jones por parte de Sofía Aragón, conductora de TV Azteca, con un contundente 'recadito' que se dice va hacia la actriz y directora nacional del concurso.

Como se sabe en un reciente en vivo que hizo Aragón, esta despotricó en contra de Jones, asegurando que en su preparación a Miss Universo no le dio ni un solo peso, por lo que agotó todos sus ahorros a tal grado que "no tenía ni para comer", además de no poder ir a sus citas recurrentes al doctor.

Podría interesarte: Sin dinero: Tras fama en TV Azteca, actriz de Televisa pide limosna y vende su ropa para sobrevivir

Ahora a sido otra concursante y ganadora de Miss Universo que se ha pronunciado con un contundente mensaje en el que habla sobre el empoderamiento y lo importante que es aprovechar la fuerza con la que nace la mujer para cosas positivas, recalcando que combinada con la de otra mujer es impresionante y hace maravillas.

Empoderar a las mujeres no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en ese término: empoderar a las mujeres, porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá que siempre cuidemos nuestras palabras y los adjetivos para referirnos a las mujeres. Una situación que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano", expresó Navarrete.

Podría interesarte: Adiós Chapoy: Tras 24 años en TV Azteca, Pedro Sola cambia 'Ventaneando' por 'Sale el Sol'

Aunque en ningún momento dio nombres, los internautas han asegurado que este ha sido un mensaje para exhibir que Lupita no apoya a las concursantes pese a ser la directora.

Fuente: Instagram @chicapicosa2