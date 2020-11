Ana Bárbara roba suspiros de sus seguidores con su caracterización como calaverita

Ciudad de México.- Este 2 de noviembre los mexicanos celebran con orgullo una de sus tradiciones más importantes que es el Día de Muertos, ya que en esta fecha se recuerdan a los familiares y amigos difuntos.

Es por eso mismo que las calles se llenan de decoraciones y los hogares colocan un altar en sus casas. Además, muchas personas suelen pintar sus rostros como calaveritas o caracterizarse como el popular persona 'La Catrina'. Tal como es el caso de la cantante Ana Bárbara quien de hecho mostró su maquillaje en redes y además dejó un par de rimas en la descripción de las fotografías.

Algunas veces de cerca me ha tocado ver la huesuda, y de no llevarme la flaca, la verdad me siento suertuda".