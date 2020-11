Ceci Galliano estalla tras ser llamada "quita maridos" y niega ser amante del esposo de Sandra Echeverría

Ciudad de México.- Cecilia Galliano no ve lo duro sino lo tupido luego de que los fanáticos de Sandra Echeverría decidieran arremeter en su contra tras decirse que la argentina mantenía un romance con Leonardo de Lozanne, actual esposo de la actriz mexicana.



Pese a que la ex de Sebastián Rulli salió a desmentir este rumor hace algunos días, Cecilia reveló que los ataques en redes sociales no se han detenido.

Me decían quita maridos… no sabes todas las cosas que me dijeron, y llega un momento en el que dices, bueno, lo aclaro una vez, y después que sigan diciendo lo que quieran, la verdad a mi no me interesa. Y está bien, cada uno defiende a su artista y todo bien, pero defiéndanlo cuando tengan algo por qué defenderlo, no cuando sea algo mentira. Y aparte no es necesaria la agresión, y creo que no soy una mujer o una artista que se ha manejado así, de salir con hombres casados, al contrario”.

Para finalizar, Galliano negó haber tenido algún contacto con Echeverría tras haber salido a desmentir su supuesto romance con su esposo.

No, porque no era necesario tampoco, yo lo dije, no es que sea una persona que yo conozco o que pueda tener una amistad o algo, no hay manera, aparte yo compartí con ella una programa en el cual me cayó increíble, me parece una tipaza, Leo lo conocí solamente una vez por haber ido al programa Miembros al aire hace mucho, y me parece una familia hermosa, como lo dije, hay que tener mucho cuidado a veces con eso porque yo hoy no tengo pareja y no tengo por qué darle explicaciones a nadie, pero pueden dañar algo que aparte no es verdad”, concluyó.

Fuente: Agencia México