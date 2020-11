Con profunda reflexión, Fernando del Solar conmemora el Día de Muertos

Ciudad de México.- El actor y conductor de televisión, Fernando del Solar, quiso aprovechar el Día de Muertos para compartir una reflexión en redes sociales, la cual provocó diversas reacciones por parte de sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, el exintegrante de Venga la Alegría publicó una ilustración suya y la acompañó con una frase Antonio Machado sobre la muerte, esto como parte de la celebración de este día.

'La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos', con esta frase de Antonio Machado, celebramos la vida y la muerte", escribió el argentino.