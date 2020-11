Desde 'Hoy', Galilea Montijo impacta con desconsoladora confesión de Magda Rodríguez tras su muerte

Ciudad de México.- La famosa conductora mexicana, Galilea Montijo, ha dejado totalmente sorprendido a todo Televisa y al público en general al realizar varias confesiones sobre la fallecida Magda Rodríguez, productora de Hoy, uno de ellos siendo muy desconsolador, a tal grado que incluso la hizo romper en llanto.

Magda era sonrisa. Estaba recordando… desde el día que la conocí, y no sé en qué momento fue, que hicimos como un clic. Ella desde el principio me dijo ‘No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo’. Hoy estaba recordando eso, y yo me reflejaba mucho en Magda Rodríguez", aseguró Galilea.