Devastados, entre lágrimas, conductores de 'Hoy' así se despiden de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- Este lunes 2 de noviembre el programa Hoy comenzó de una forma muy diferente, y tras recordar como iniciaba Magda Rodríguez cada una de las emisiones del matutino, a cuadro aparecieron Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Marisol González, Jorge Van Rankin, Pedro Prieto, Martha Figueroa y Arturo Carmona visiblemente consternados y entre lágrimas por el fallecimiento de la productora.

Podría interesarte: Atala Sarmiento deja helados al revelar confesión de Magda Rodríguez en Televisa antes de morir

Posteriormente, los conductores hicieron un ritual para despedir a la productora, y mientras iban colocando una vela en el altar de muertos del programa donde ya se encontraba una foto de Magda, cada uno de ellos dedicó unas emotivas palabras para recordar a Rodríguez.

Por su parte Andrea Legarreta, totalmente desconsolada, expresó:

Tras pasar los demás conductores, por último se enlazó al programa Galilea Montijo, y aun incrédula con lo que estaba pasando, comentó:

Podría interesarte: ¿Adiós 'Hechos'? Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor 'hunde' a Javier Alatorre

Que día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy, y efectivamente me hubiera encantado estar en el foro con todos ustedes, parte del protocolo es, cuando estuviste cerca de alguien con Covid (Ariel Miramontes), hay que esperarnos o días, aparte el protocolo del foro, de la empresa, como persona, y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos, sigo sorprendida con la noticia, hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que mucho de ustedes, y rapidísimo, no tengo palabras… no tengo palabras muchachos, y les mando muchos besos y aquí estoy con ustedes”.