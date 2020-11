¡Drama en TV Azteca! Exhiben 'problemas' entre producción y Evelyn en 'Exatlón': "Niña ridícula"

Ciudad de México.- Desde los foros de TV Azteca el querido conductor de Venga la Alegría, 'El Capi' Pérez, con su usual estilo del humor ha exhibido los 'problemas' que hubo entre el equipo médico de producción y Evelyn Guijarro competidora de Exatlón hace un par de semanas.

Cómo se sabe hace un tiempo a Evelyn le picó un cien pies, algo que aseguró le causó mucho dolor y tuvo que recibir atención médica, pero como a todo, 'El Capi' encontró la manera de agregarlo a su 'Capiologo' de La Resolana, parodiando que el equipo la llamó "ridícula" por "exagerar" su reacción.

Esto es un cien pies, no te hace nada, tranquila, cancelen los refuerzos aquí, le pico un cien pies, está exagerando aquí la niña ridícula... A mí me picaron tres en el camino, no pasa nada, preocupate cuándo te pique un alacrán, ignoren a la niña", decía 'El Capi' caracterizado como elemento médico.