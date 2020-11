"Ella quería morir joven": Andrea lamenta la muerte de su hermana, Magda Rodríguez

Ciudad de México.- El actual mes de noviembre llegó con una trágica sorpresa, luego de que se informara que el día de ayer falleció la exitosa productora de Televisa, Magda Rodríguez.

Desde que se hizo oficial la lamentable noticia, miles de famosos y compañeros de trabajo expresaron su pesar al no contar más con Magda en los medios, pues figuró como alguien importante para la televisión.

Andrea Rodríguez, atendió un poco a la prensa en su camino al funeral de su hermana, comentando que esto fue completamente sorpresivo para toda la familia, también relató una pequeña anécdota que tuvo con ella.

Así era Magda, se tenía que ir de manera sorpresiva, que nos sorprendió a todos y así nos lo dijo, a mi sí me lo dijo muchas veces que, yo me la cotorreaba por eso, decía 'yo me quiero morir joven', yo me la cotorreaba porque le decía '¿Qué crees ya no se te cumplió mana?' y si se le cumplió", dijo Andrea.