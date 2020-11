¿Exigirá su pensión a Luis Miguel? Aracely Arámbula busca asesoría legal para esto

Ciudad de México.- Mucho se ha dicho desde que finalizó el matrimonio entre la actriz, Aracely Arámbula y el cantante, Luis Miguel, pues desde hace mucho se conoce que él no le paga la manutención de sus hijos.

Aunque no se sabe aun si la artista buscaría demandar a su ex, en el programa de espectáculos, De Primera Mano, el abogado de Aracely, Guillermo Pous, reveló estar en conversaciones para realizar un movimiento legal.

El licenciado no quiso dar detalles para no comprometer la confidencialidad con la famosa, pero aclaró que no se trató de algún contrato para publicidad.

Por ahora, los conductores del programa consideraron, que, si bien no se trata de la manutención, podría ser sobre la bioserie de ‘Luismi’, asumiendo que probablemente ella quisiera participar en ella.

Con información de: De Primera Mano