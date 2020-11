Furiosa, Megan Fox arremete contra su exesposo por esta indignante razón

Estados Unidos.- Tras un sonado divorcio después de 15 años de matrimonio la guapa actriz, Megan Fox, ha mostrado estar sumamente furiosa con su exesposo, Brian Austin Green, al arremeter en su contra en redes sociales por esta indignante razón.

Austin después compartió por Halloween una foto en la que aparece el menor de sus tres hijos juntos, Journer de 4 años, algo que molestó a Megan, pues desde hace meses se dice que ella es una madre ausente y tomó esta postal como una manera en la que su ex "alimenta" esos rumores.

La actriz de Transformer le cuestionó porque había compartido esa imagen pues anteriormente no se hacia, asegurando que solo alimentaba el odio hacia ella y usaba a sus hijos para seguir perjudicándola de manera pública.

¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, no aparecen en mis redes sociales. Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa omnipresente de que soy una madre ausente, y tú eres el padre dedicado del año. Los tienes la mitad del tiempo. ¡Felicitaciones, realmente eres un humano extraordinario!... ¿Por qué necesitas que Internet te haga eco de lo que debería ser inagotablemente evidente en la forma en que tus hijos te aman?”, explotó Megan.