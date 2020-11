¿Llega a TV Azteca? Tras 49 años, Televisa despide a reconocido conductor

Ciudad de México.- El periodista, analista y narrador deportivo, Juan Dosal, se despidió de Televisa Deportes luego de 49 años de trayectoria, incluso, se convirtió en cronista de múltiples partidos de la Selección Mexicana de futbol.

De acuerdo a información de varias figuras del periodismo deportivo, el comunicador le solicitó a la televisora de San Ángel salir de la empresa cuando cumpliera los 50 años, aunque esta petición no tuvo respuesta favorable.

No entiendo. Le prometieron a @JuanDosalTD dejar retirarse en 2021, cumpliendo los 50 años en @TUDNMEX y no le cumplieron. Las trayectorias ya no se respetan", escribió Fernando Schwartz en Twitter.