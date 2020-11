Luz Elena González revela nuevos detalles de su romance con Rafael Amaya

Ciudad de México.- La actriz y conductora de televisión mexicana, Luz Elena González, se sinceró y compartió nuevos detalles con respecto al romance que vivió con su colega Rafael Amaya hace ya algunos años.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Michelle Rubalcava, la exintéprete de Televisa confesó que el protagonista de El Señor de los Cielos ha sido una de las parejas más importantes de su vida.

Fue uno de los novios más importantes que tuve en la vida. Fue una relación muy importante. Me enamoré mucho. Había mucha química, mucha pasión", indicó la presentadora.

Además, Luz Elena reveló que el actor sonorense no tenía planes de formalizar su relación y eso influyó para optar por la separación, además, explicó que lo mucho que sufrió tras poner fin a este capítulo.

Me dijo 'no, no estoy preparado para casarme', por lo que decidí terminar esa relación. Yo bajé 10 kilos cuando terminé con Rafa de la tristeza", contó la tapatía.