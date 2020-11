Magda Rodríguez confesó a Mara Patricia Castañeda que Roberto Blandón fue su primer amor

Ciudad de México.- La productora Magda Rodríguez, hace un año, mediante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, confesó que el actor Roberto Blandón fue su primer amor.

En su relato, la exproductora del programa Hoy, indicó que ella se casó con su segundo novio a la edad de 20 años, indicando que el primero fue Roberto.

Yo me caso bien chiquita, a los 20 años con mi segundo novio, mi primer novio fue el actor Roberto Blandón", empezó a contar.

Estas declaraciones surgieron tras ser cuestionada sobre su vida amorosa, donde contó que fue solo su pareja de manita sudada, pues solo fue una bonita relación.

Fue entonces que conoció al papá de Andrea Escalona, quien a sus 26 años le propuso matrimonio, cuando ella tenía 19, para que a los 23 naciera la presentadora.

Mi segundo novio fue Arturo (papá de Andrea Escalona), él es abogado, tenía 26 años y yo 19... me casé, fuy muy feliz y duré seis años de casada porque cuando me recibí de abogada, él decide que tenía que dejar de trabajar... me dijo escoge tu carrera o yo y te quedas sin nada", agregó.