"Me llevó al hospital": Gustavo Adolfo Infante recuerda una de sus vivencias con Magda Rodríguez

Ciudad de México.- El pasado domingo 1 de noviembre, aconteció la lamentable muerte de la productora de Televisa, Magda Rodríguez, quien marcó un precedente en la televisión mexicana con sus exitosos programas.

En diversos medios, muchos expresaron su sentir ante la actual tragedia, en la reciente emisión del programa de espectáculos, De Primera Mano, el conductor y periodista, Gustavo Adolfo Infante, manifestó estar dolido por esto.

Además, señaló que Magda siempre fue una gran amiga, quien nunca se perdió uno de sus cumpleaños, por si fuera poco, también relató una anécdota de cuando llegó a trabajar junto a ella hace varios años.

En una ocasión en la que me pusieron el peor regaño de mi vida, que además ni me lo merecía, porque cuando la cajeteas, la cajeteas, fue un regaño en Miami, me dio tanto coraje porque no era ni mi culpa, fue en una entrevista con Lupillo Rivera".