Mónica Noguera explica cómo va a recordar a su amiga Magda Rodríguez

Ciudad de México.- A lo largo de la emisión de este lunes dos de noviembre en De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante y compañía abordaron la noticia de la muerte de la productora, Magda Rodríguez, y relataron diferentes anécdotas.

Durante su intervención, Mónica Noguera compartió cómo era su relación con la mamá de Andrea Escalona, a quien calificó como una persona amorosa, trabajadora y le extendió sus condolencias a su familia.

De igual forma, la presentadora recordó la historia de amor que existió entre la creativa de Televisa y Arturo Escalona, su exesposo, y contó que él se encontraba consternado por la noticia de su fallecimiento.

Él estaba destrozado, desolado, en un momento me acerco a él y me dice 'me duele mucho Magda, estoy destrozado, pero me duele más mi hija', los hijos son los que puede doler más en este momento", agregó.