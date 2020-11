"No necesito reconocimientos": Roberto Palazuelos de fuerte mensaje por su Doctorado Honoris Causa

Ciudad de México.- El famoso actor y empresario, Roberto Palazuelos, fue duramente criticado luego de que compartiera en sus redes sociales haber obtenido un Doctorado Honoris Causa, el cual fue por poner en alto el nombre de México con su carrera artística.

En su reciente entrevista vía telefónica, con el programa de espectáculos, De Primera Mano, 'El Diamante Negro' decidió responder a las críticas que tanto le hicieron, pues según varios internautas, él solo se compró el título.

Por favor hombre, yo no necesito andar comprando reconocimientos, ni tengo necesidad de publicidad, yo ya estoy más allá que pa’ca, no me interesa, ni compraría un doctorado, qué flojera, a mi me lo dieron y lo acepté con mucho gusto", dijo.