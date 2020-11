"No quiero vivir tanto": Conductor de 'Hoy' revela última voluntad de Magda y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Durante el homenaje que le hizo la producción de Hoy a Magda Rodríguez esta mañana de lunes, cada uno de los conductores del programa recordó sus mejores anécdotas con la productora.

Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien había permanecido ausente del matutino por un par de meses, dejó en shock al staff y a los televidentes de Televisa al revelar que Magda le hizo una fuerte confesión justo 1 año antes de morir.

Primeramente, el conductor y actor mexicano recordó las bromas que le realizaba a su 'jefa' al pedirle que lo pusiera más a cuadro.

Más tarde, Van Rankin confesó que el año pasado cuando Magda estaba por celebrar su cumpleaños 56, esta le hizo una fuerte revelación pues no quería verse vieja y prefería morir joven.

Fíjate que cuando ella cumplió 56, yo tengo 57 años, y hace un año, en una de las fiestas, yo le dije, 'Magda, por poquito me vas alcanzando, pero me dice 'yo no quiero verme vieja, es más, yo no quiero vivir mucho tiempo', eso te lo prometo, me lo dijo en una de las fiestas de la Escalona aquí en San Ángel", añadió Jorge.