"No se sentía bien": Desde Televisa, Escalona habla de las últimas horas de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- La repentina muerte de Magda Rodríguez puso de luto a todo el medio del espectáculos. La productora del programa Hoy falleció este domingo a los 57 años luego de sufrir un shock hipovolémico mientras dormía.

A su salida de las instalaciones de Televisa, tras despedirla con unas emotivas palabras en Hoy, Andrea Escalona se detuvo con la prensa y habló de las últimas horas de vida de su madre.

En una entrevista publicada por Edén Dorantes, luego de darle el pésame por la pérdida de Magda, Andrea confesó que Magda no se sentía del todo bien el sábado.

"Antes del Tenorio hablé con ella y estuve con ella en su casa el sábado. Me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me especificaba de qué pero tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor que no, que no fuera a tener algo contagioso y que mejor nos viéramos el domingo", contó.

El domingo le marqué y no me contestaba. Le hablé a Mayra que trabaja con nosotros y le dije que la fuera a despertar. Me dijo: 'Me dijo que la despertara a las 11' y le dije: 'No, despiértala ahorita' y ya fue cuando la encontró como la encontró y me fui corriendo con mi tía... y ya".

Escalona recordó la gran persona que fue su madre, revelando que continuará su importante legado.

Una mujer de valores, que nos enseñó a chambear, tenemos la vara muy alta pero debemos continuar con lo que nos dejó".

La conductora aseguró que saldrán adelante porque eso es lo que hubiera querido Magda Rodríguez: "Solo por hoy. A seguirle adelante, tenemos un compromiso, somos una familia muégano (...) Ojalá a todos ustedes les encuentre la muerte como encontró a mi mamá, completamente viva y con muchas ganas de seguir saliendo adelante".

Finalmente, habló de su causa de muerte:

Le agradezco a Diosito que no haya sufrido, que siempre estuvo con energía. Yo la vi el sábado y ni le noté nada entonces, no sé. La causa de muerte no sé bien... fue que le estalló algo por dentro... una úlcera".

Fuente: Edén Dorantes