Silvia Pinal aclara rumores sobre su testamento y Luis Enrique Guzmán

Ciudad de México.- La primera actriz mexicana, Silvia Pinal, tuvo la oportunidad de aclarar cómo es su estado de salud y reaccionó a las especulaciones en torno su testamento, así como la polémica con su hijo Luis Enrique Guzmán.

Durante una entrevista telefónica con De Primera Mano, la intérprete de Televisa declaró que está muy bien de salud y desmintió que haya dado positivo a Covid-19, además, aseguró que ya quiere volver a trabajar.

No, Dios me libre, gracias a Dios estoy bastante bien, ningún contratiempo, estoy perfectamente bien y lista para trabajar, he hablado ya con unas personas para hacer una idea que tengo", contó la artista.