Tras arrasador éxito en Televisa, María José "enchina la piel" con su espectacular voz

Ciudad de México.- Como toda una diva la guapa y querida cantante y actriz, María José, ha arrasado con su homenaje a grandes artistas fallecidos logrando "enchinar la piel" de sus millones de seguidores en Instagram con su espectacular voz, que engalanó Televisa.

Enfundada en un maravilloso vestido negro con transparencias ha deleitado la pupila de sus millones de seguidores, que entallaba a la perfección su espectacular figura que hace babear a todo el mundo.

Y aunque el atuendo la hizo lucir maravilloso y deleitó la mirada, su voz fue la que se robo la noche al interpretar temas de reconocidos artistas como Jenni Rivera y Rocío Durcal, haciéndose acreedora de miles de halagos.

Hermosa amiga, espectacular", "Te amo", "Estuvo espectacular", "Qué manera de cantar Josa, no manches. Mis respetos totales y mi gran admiración", "No manches, siempre he sido tu fan y me encantas, pero hoy me enchinaste la piel cantando ranchero", expresaron sus fans.