Tras su polémica eliminación, Cecy Wushu habla sobre su salida y de 'Exatlón': "Me enojé"

Ciudad de México.- Uno de los programas de TV Azteca que ha dado mucho de qué hablar es Exatlón: Titanes vs Héroes, y esta vez no fue la excepción por la eliminación de una de sus participantes.

Como cada domingo, los equipos de 'Héroes' y 'Titanes' se enfrentaron en los duelos por la supervivencia, mismo que estuvieron bastantes cerrados, haciendo que los duelos se vistieran de rojo y por ello, las mujeres de azules tuvieron que enfrentarse en el duelo de eliminación.

Evelyn Guijarro, Valery Carranza y Cecilia Wushu Álvarez se enfrentaron por seguir en la competencia del reality de TV Azteca, pero quien terminó siendo eliminada por sus compañeras fue Cecy, quien decidió dar las últimas palabras al público, compañeros y personas que la han apoyado.

Supe trascender, empecé a confiar en mí.... disfruté competir contra las mejores, claro que lloré, me puse triste, me enojé también... me voy contenta".