Amanda Miguel expone a Diego Verdaguer y revela que le perdonó una infidelidad

Ciudad de México.- Amanda Miguel y Diego Verdaguer han sido considerados como una pareja modelo en el mundo de la farándula, pues juntos han sabido como sobrellevar su relación a lo largo de los años al ser uno de los matrimonios más duraderos entre famosos.

Pero como todo matrimonio, los dos artistas han sufrido de altibajos a lo largo del tiempo, motivo por el cual han dado de qué hablar, pues en su reciente aparición en el programa Tu-Night, Amanda le confesó a Omar Chaparro que le fueron infiel.

Según contó la cantante, el secreto de que su unión haya perdurado, se debe a que ambos han sabido como perdonar.

Aunque le pesó bastante la traición de Diego, la artista mencionó que por nada en el mundo se ha arrepentido de perdonarlo, pues gracias a su compasión es que ahora cuenta con una familia.

De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría".