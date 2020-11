Emma Corrin da fuertes detalles sobre su interpretación como 'Lady Di' en 'The Crown'

Estados Unidos.- Recientemente se incorporó al personaje de 'Lady Di' en la serie británica The Crown, y desde entonces, se ha desatado controversia entre la familia real y la Princesa.

Así mismo, la actriz Emma Corrin, quien fue la encargada de interpretarla, habló sobre como fue entrar en el personaje y el fuerte impacto que tuvieron los trastornos alimenticios en la vida de Diana, también aclaró que los guionistas se enfocaron de manejarlo apropiadamente.

Si vamos a mostrar este tema, debemos hacerlo correctamente, de lo contrario, creo que es injusto para las personas que lo experimentan. Es un desorden alimenticio y si eso está sucediendo en tu vida, es sintomático de otras cosas". Dijo Emma

Corrin también hizo una elaborada investigación para poder interpretarla correctamente y mencionó que encontró la clave en el documental In Her Own Words, el cual fue narrado por Diana. Así mismo, mencionó que con el secretario privado de Diana, Patrick Jephson para obtener más detalles de la personalidad de la madre de los Príncipes William y Harry.

No recuerdo lo que le pregunté, pero me dijo que ella era feliz. A pesar de la tristeza que experimentó, Diana tenía un tipo de personalidad tendiente a la felicidad. Realmente me encantó retratar eso en las primeras escenas con sus amigos. Fue un placer mostrarlo de esa manera. Hace que lo que sucede sea aún más triste". Contó la actriz

Fuentes: Variety