Famosa actriz de Televisa lamentaría perder oportunidad en el cine al no subir de peso

Ciudad de México.- Es conocido, que en el mundo del espectáculo se lleguen a perder ciertas oportunidades laborales, pues muchas veces para los artistas no basta con ser talentoso, sino que también se necesita encajar con la visión del director o productor a cargo.

Tal como recientemente lo contó la actriz, Patricia Reyes Espíndola, pues reveló que perdió la oportunidad de trabajar con el reconocido director de cine, Alejandro González Iñárritu en la película de Bebel, al no conseguir subir de peso.

Lee también: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

El único personaje que me ha dolido, que no me dieron y no me lo dio Alejandro González Iñárritu, porque dijo que siempre había pensado en una nana gorda y yo estaba muy flaca, me dijo ‘¿tu crees que puedas subir 10 kilos?’ uy yo que bajo a la mínima que voy a subir tanto".